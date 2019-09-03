В Витебске приступили к одному из самых сложных этапов возведения Полоцкого путепровода

3 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Строители приступили к возведению фундаментов будущих опор нового Полоцкого путепровода между железнодорожными путями в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта - начальник отдела технического надзора Управления капитального строительства Витебского облисполкома Михаил Казуров.

Все работы на стройке №1 в Витебске идут по графику, проблем с финансированием нет. Летом начали возводить опоры моста со стороны ул.Титова, также строители продолжают замоноличивание стыков между пролетами от ул.Космонавтов.

"В настоящее время мостостроители возводят фундаменты опор между железнодорожными путями. Это достаточно сложные работы, ведь нужно чтобы и поезда ходили по графику, и строители все успевали. Планируем к концу октября построить опоры рядом с железнодорожными путями со стороны ул. Космонавтов, в ноябре мостовые подразделения начнут возводить их в междупутье со стороны ул. Титова. Зимние морозы нас не пугают, все будем делать по современным технологиям. Рассчитываем, что опоры в марте будут готовы, тогда начнется монтаж балок пролетных строений. Также весной 2020 года приступим к укладке трамвайных путей", - отметил Михаил Казуров.

До недавнего времени на строительстве Полоцкого путепровода были задействованы работники двух подразделений ОАО "Мостострой" - МСУ №7 из Гродно и витебского МСУ №5. С завтрашнего дня к ним присоединятся коллеги из могилевского МСУ №1. Для перекладки инженерных сетей и попутных работ привлечены специалисты Витебского ДСК, Механизированной колонны №43 Витебска, Тираспольской ПМК и филиала СМП-169 ОАО "Дорстроймонтажтрест". В итоге на объекте будут трудиться не менее 120 человек.

С 10 сентября для выполнения строительных работ будет закрыт участок ул. Ленинградской с выездом на ул. Мичурина. На это время для жителей ул. Локомотивной и прилегающих организуют несколько проездов.

Полоцкий путепровод начали строить в 2010 году, через некоторое время из-за отсутствия финансирования работы прекратились. В декабре 2018 года специалисты вновь приступили к работе. Планируется, что длина будущего моста с развязками на разных уровнях составит более 400 м, ширина - 45 м. На путепроводе будут две полосы в обе стороны и трамвайные пути. Появится в дальнейшем здесь пешеходный переход, несколько парковок, в том числе для автобусов. Мост строится выше существующего, что позволит в будущем при необходимости электрифицировать этот участок железной дороги. Всего для выполнения работ необходимо около Br100 млн. В этом году собираются освоить Br40 млн, остальные - в 2020-м. Завершить все работы планируется к концу следующего года.

Полоцкий путепровод - центральная транзитная артерия, которая соединяет магистральную улицу Космонавтов с улицами Титова и Ленинградской. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга. Мост более 10 лет находился в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры была проведена проверка, специалисты выяснили, что дальнейшая эксплуатация моста невозможна. Движение для транспорта и пешеходов закрыли 15 ноября 2018 года.-0-