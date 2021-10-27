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27 октября 2021, 17:23

В Витебске продана производственная площадка бывшей мебельной фабрики почти за Br200 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Производственная площадка бывшей мебельной фабрики в Витебске продана сегодня на аукционе, организованном комитетом "Витебскоблимущество", почти за Br200 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

В состав лота включено 7 зданий и сооружений различной этажности и функционального назначения общей площадью более 4,8 тыс. кв.м, оборудование и земельный участок почти 0,7 га. На недвижимость претендовали 2 покупателя, а победитель определился на 6-м шаге, когда начальная цена выросла примерно на треть. Вырученные на торгах деньги поступят в бюджет областного центра.

Новым собственником стало витебское ООО "АлеорСтройГрупп". По словам ее представителей, предприятие специализируется на строительных услугах и намерено использовать покупку для развития бизнеса. Часть недвижимости предполагается преобразовать под административные помещения, в том числе для размещения подразделений компании. Также прорабатываются возможности организации на этой площадке производственной деятельности.

Бывшая мебельная фабрика "Заря" образована в 1960 году. В 2014 году предприятие было реорганизовано путем присоединения к ДКУПУП "Специализированное ремонтно-строительное управление г. Витебска", которое ликвидировано в 2019 году. Имущество выставлялось на торги с августа 2020 года, в том числе дважды с понижением цены на 80%. Найти нового собственника удалось с 4-й попытки.

По данным комитета "Витебскоблимущество", всего в Витебской области за январь-сентябрь вовлечено в хозяйственный оборот 163 объекта недвижимости, или около 34% от запланированного на 2021 год, что является лучшим показателем среди областей. В том числе более 63% зданий и сооружений продано на аукционах или передано новым собственникам. Так, под реализацию инвестиционных проектов безвозмездно переданы 10 объектов недвижимости из 12 запланированных на год. По выполнению этого показателя Витебская область также является лучшей среди регионов, подчеркнули в комитете.-0-

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