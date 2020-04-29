В Витебске продано в аренду на сезон более 60 площадок под объекты торговли и общепита

29 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на аукционе проданы права аренды на сезон более 60 площадок для размещения нестационарных объектов торговли и общественного питания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подобный аукцион накануне летнего сезона Витебский горисполком проводит в пятый раз. Всего на торги выставлялось 95 лотов по продаже права аренды, в том числе 79 площадок под нестационарную торговлю (автомагазины, киоски и автоматы по продаже горячих напитков, разносная торговля) и 16 мест для объектов общепита разного формата. Интерес к предметам торгов проявили 29 участников (в 2019 году было 40 покупателей), что с учетом особенностей текущей ситуации и внешних неблагоприятных факторов можно считать хорошим результатом, отметили организаторы. Вырученные на аукционе почти Br37 тыс. поступят в городской бюджет.

Самая острая борьба развернулась за площадки под размещение палаток по продаже овощей и фруктов. Они расположены преимущественно в отдаленных районах города и сдаются в аренду на срок по 31 октября 2020 года. В результате пять из семи объектов проданы с превышением начальной цены в 100 и более раз. Самым дорогим лотом аукциона оказалось право аренды места на окраине областного центра с самой большой арендной платой (20 БВ в месяц), которое победитель выкупил за Br5,5 тыс., что в 163 раза больше начальной цены.

Наиболее востребованными оказались территории под нестационарную торговлю в парковых зонах, в районе набережной Витьбы и в центральной части областного центра. Так, участники выкупили все семь мест под торговлю попкорном и сладкой ватой. Повышенным спросом у предпринимателей пользовались места реализации сувениров и игрушек (проданы семь лотов из девяти). Один участник приобрел право аренды всех четырех выставленных на торги площадок для размещения киосков по продаже горячих напитков.

Впервые на аукцион выставлялись участки под размещение фуд-траков, однако спроса на них не было. В целом из 16 мест под объекты общепита разного формата участники проявили интерес к четырем объектам в центральной части областного центра.

В состав предметов аукциона включены участки территории с плиточным покрытием площадью от 5 до 100 кв.м в различных частях города, в основном в местах отдыха и парковых зонах. Срок их аренды установлен по 31 октября текущего года, а также около 15% объектов сдаются во временное пользование на год. Места определены по результатам проведенного управлением торговли горисполкома мониторинга с учетом ряда критериев, в том числе потребностей населения в услугах и востребованности тех или иных участков у субъектов хозяйствования.

Потенциальные арендаторы должны соответствовать ряду условий. В частности, для открытия летнего кафе требуется иметь стационарный объект общественного питания в областном центре. Режим работы сезонных кафе установлен до 23.00, при этом музыкальное сопровождение можно использовать до 21.00. Арендатор обязуется установить по два биотуалета около каждого объекта. Работа кафе не должна вызывать жалоб жильцов близлежащих домов.-0-