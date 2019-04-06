В Витебске проходит инспекция 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия главной военной инспекции Вооруженных Сил проводит инспектирование 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
К инспектированию привлекаются управление соединения, военнослужащие двух парашютно-десантных батальонов, а также подразделения боевого, технического и тылового обеспечения бригады.
Военнослужащие демонстрируют навыки и умения на контрольных занятиях по огневой, физической, идеологической, тактической, воздушно-десантной, специальной подготовке, военной топографии и другим предметам.
Завершится инспектирование 12 апреля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.4 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN