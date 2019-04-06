В Витебске проходит инспекция 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия главной военной инспекции Вооруженных Сил проводит инспектирование 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

К инспектированию привлекаются управление соединения, военнослужащие двух парашютно-десантных батальонов, а также подразделения боевого, технического и тылового обеспечения бригады.

Военнослужащие демонстрируют навыки и умения на контрольных занятиях по огневой, физической, идеологической, тактической, воздушно-десантной, специальной подготовке, военной топографии и другим предметам.

Завершится инспектирование 12 апреля.-0-