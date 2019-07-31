В Витебске пройдет ярмарка вакансий для инвалидов

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 2 августа проведут ярмарку вакансий для граждан, имеющих группу инвалидности, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Марина Будкевич.

Мероприятие начнется в 10.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома (ул. Б.Хмельницкого, д.10). Свои вакансии предложат девять предприятий, на которых уже работают люди с ограниченными возможностями. Это УП "Элект", "Галант", ЧП "Витма", три территориальных центра соцобслуживания населения Витебска, страховая компания "Стравита", центральная поликлиника и областной центр дерматовенерологии и косметологии. Подбирать специальности будут исходя из возможностей и медицинских заключений граждан.

С начала года служба занятости в городе оказала содействие в трудоустройстве 31 инвалиду, 13 проходят адаптацию к трудовой деятельности в ТЦСОН Витебска.

В первом полугодии уровень безработицы в Витебске составил 0,3%. На учете в городской службе занятости на 1 июля состояли почти 500 безработных при 2340 вакансиях. Примерно 80% предложений - по рабочим специальностям.-0-