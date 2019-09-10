В Витебске пройдет конкурс среди пожилых людей по основам безопасности жизнедеятельности

10 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске впервые пройдет городской конкурс среди пожилых людей по основам безопасности жизнедеятельности, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Конкурс "Супер стар" пройдет сегодня в пойме реки Витьба. Состязаться будут 4 команды городских территориальных центров социальной защиты и одна от общественного объединения "Золотой возраст". Конкурсная программа состоит из нескольких этапов. В "Визитной карточке" каждая команда с оригинальностью и артистизмом представит тематическое выступление "Не смотря на наши годы, с МЧС свернем мы горы", на "Ринге безопасности" - теоретическое владение основами безопасности жизнедеятельности. Увлекательными заданиями станут пожарный боулинг, эстафета по скандинавской ходьбе и другие конкурсы. Мероприятие будет сопровождаться концертной программой от лучших детских танцевальных и вокальных студий города, запланирована также работа интерактивных площадок МЧС, ГАИ, ОСВОДа и других организаций.
"Конкурс станет традиционным мероприятием в формировании культуры безопасного поведения среди людей преклонного возраста и ярким завершением Единого дня безопасности", - добавили в МЧС.-0-