В Витебске пройдет областной конкурс на звание супербабушки

Во время конкурса. Фото из архива

15 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске впервые пройдет областной конкурс для пенсионеров "Мудрость. Опыт. Безопасность", сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Мероприятие состоится 16 октября на базе Витебского городского дворца творчества детей и молодежи. Состязаться за звание супербабушки будут победители и призеры отборочных этапов, состоявшихся в Орше, Витебске, Новополоцке, Полоцке и Витебском районе. Это активные дамы в возрасте 60 лет и старше, которые занимаются творчеством и спортом, хорошо готовят, а главное, на отлично знают все правила безопасности.

Чтобы получить почетное звание, участницам предстоит пройти испытания "Бабушкины рецепты безопасности", "Бабушкины руки не знают скуки", где необходимо удивить жюри своими кулинарными шедеврами и мастерством рукоделия. Отдельные баллы начислят за визитную карточку. На этапах "Глаза боятся, а руки делают" и "А ну-ка, бабушки, а ну, красавицы" участницы посоревнуются в ловкости установки пожарного извещателя и надевании боевой одежды спасателя. В финальном этапе конкурса, который пройдет в формате "Своей игры", пенсионерки продемонстрируют знания по безопасности.

Организаторы мероприятия - Витебское областное управление МЧС, комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома и Белорусское добровольное пожарное общество.-0-