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26 апреля 2021, 17:10

В Витебске прошел молебен к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС

Фото из архива
Фото из архива

26 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В витебском Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся митинг памяти, посвященный 35-летию со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебская область после катастрофы на ЧАЭС считалась наименее пострадавшей. Сюда ехали переселенцы из зоны заражения и отселения. Учреждения здравоохранения, включая санатории, детские лагеря, принимали взрослых и детей на лечение и отдых. В те годы на постоянное место жительства в Витебскую область переехали более 1,5 тыс. переселенцев из загрязненных радиацией районов.

В свою очередь милиционеры, пожарные, медики, работники общепита, водители и неравнодушные добровольцы с Витебщины ехали в пострадавшую зону, чтобы помочь ликвидировать последствия взрыва на атомной электростанции и поддержать местное население. В области, по состоянию на 1 января 2021 года, удостоверение ликвидаторов от комитета по труду, занятости и социальной защиты Витебского облисполкома имеют почти 600 человек. Управления по труду, занятости и соцзащиты горисполкомов и райисполкомов выдали 2,5 тыс. удостоверений переселенцам. Отдельную статистику этих категорий граждан ведут различные ведомства: МВД, МЧС, Госпогранкомитет и другие структуры, которые направляли своих работников на помощь в ликвидации последствий на ЧАЭС.

Многие из тех, кто самоотверженно трудился в зараженных зонах, ушли из жизни. Были среди них и работники здравоохранения Витебской области. Сегодня их вспоминают коллеги, до сих пор стоящие на страже здоровья граждан. Одним из свидетелей тех событий был врач-инфекционист витебской поликлиники №2 Евгений Проволоцкий. Он рассказал, как с 1986 по 1989 год работал в зоне, подвергшейся радиоактивному заражению. "В нашу задачу входило обеспечение медицинского обслуживания жителей районов, попавших в зону радиоактивного воздействия. И прежде всего нужно было позаботиться о детях. Конечно, столкнулись и с некоторыми трудностями: это паника местного населения, которым мало что сообщалось о текущей ситуации, непонимание с их стороны. Радиация не была видна и представляла опасность для несведущих. Например, были те, кто нарушал запрет употреблять в пищу местные молочные продукты, выращенные на личных приусадебных участках овощи, фрукты, собирать дары лесы", - поделился воспоминаниями медик.

В память о жертвах самой страшной техногенной катастрофы XX века витебчане, присутствовавшие в храме, зажгли свечи. Под церковные песнопения вспоминали имена тех, кто отдал свои жизни, помогая другим.-0-

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