8 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске прошли учения МЧС к "Славянскому базару", передает корреспондент БЕЛТА.

Сработавшая сигнализация в Летнем амфитеатре оповестила, что в любимом витебчанами и гостями областного центра учреждении культуры вспыхнул пожар. В считаные минуты на месте оказалось 11 спецмашин и 40 спасателей. Прибывшие борцы с огнем и стихиями оперативно оценили ситуацию и обнаружили, что крыша над сценой рухнула и произошло короткое замыкание. Это вызвало пожар. Под обломками обрушившейся конструкции находились пострадавшие. Троих раненых вынесли за пределы опасной зоны и передали медикам, также приехавшим на место происшествия. Параллельно работники МЧС занимались ликвидацией очага возгорания. Сверху пожар тушили с автоколенчатого подъемника АКП-50 ПАСО "Витязь": потоком воды с крыши сбили условное пламя. В итоге огонь был побежден, а жертвы обрушения спасены.

Вместе со спасателями и медиками в ликвидации ЧП участвовали работники горгаза и энергетики Витебска. Вся операция от прибытия подразделений МЧС до завершения учений заняла 40 минут.

"Традиционные учения МЧС в рамках подготовки к форуму искусств "Славянский базар в Витебске" проводятся в комплексе. Кроме отработки сценариев условных чрезвычайных ситуаций, ведутся и надзорные мероприятия. Учения проводятся как на крупных объектах, таких как гостиницы, концертный зал "Витебск", Летний амфитеатр, все гостиницы города, так и на менее масштабных, но столь же значимых. Например, это общежития, где будут проживать гости и участники фестиваля. Всего под особое внимание МЧС попадает 16 объектов. Сегодня спасателям предстоит работать на условном ЧП в драмтеатре, где будет задействовано более 15 единиц техники, так как это объект повышенной пожароопасности", - рассказал по итогам учений исполняющий обязанности начальника Витебского ГОЧС Сергей Ловейкин. Он добавил, что во время "Славянского базара" работники МЧС ведут постоянную службу и мониторинг ситуации и готовы по первому сигналу прибыть на место.-0-