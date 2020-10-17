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17 октября 2020, 15:42

В Витебске проведут архитектурный воркшоп по сохранению бывшей Большой Любавичской синагоги

Фото из архива
Фото из архива

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архитектурный воркшоп по сохранению бывшей Большой Любавичской синагоги в Витебске соберет 23-25 октября в областной научно-технической библиотеке всех заинтересованных в сохранении наследия, активных студентов - будущих архитекторов, дизайнеров, маркетологов, социологов, историков, а также еврейскую общину города. Об этом БЕЛТА рассказали организаторы.

"Архитектурный воркшоп позволит продолжить работу над объектом исторического наследия на более практическом уровне. Мы хотим сформировать концепцию развития самого памятника и территории вокруг него с учетом мнений различных специалистов", - пояснила менеджер Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования взрослых в Витебске Евгения Почепко.

Чтобы разработать концепцию, сначала надо проанализировать исторические особенности развития территории и самого объекта; пешеходные потоки (туристические, местных жителей, горожан) возле объекта наследия и в прилегающих кварталах; определить основные точки притяжения.

В краткосрочной перспективе концепция развития станет основой для поиска инвесторов и создания предпроектной документации, расширит возможности работы над объектом. В долгосрочной - будет формироваться сообщество граждан, заинтересованных в сохранении объекта наследия.

Здание бывшей Большой Любавичской синагоги на улице Революционной, несмотря на свое текущее состояние (обветшалые кирпичные стены, увенчанные фронтоном), является уникальным. Из всех 74 синагог и еврейских молитвенных домов города, действовавших в начале ХХ века, сохранилась только эта. Верующие, которые ее посещали, были приверженцами любавичского хасидизма - мистического течения в иудаизме, возникшего в конце ХVIII века.

Как пишет главный хранитель фондов Государственного архива Витебской области Константин Карпекин, во время кампании по конфискации ценностей в пользу голодающих Поволжья из синагоги были вывезены серебряные украшения от свитков Торы - две короны и две таблички с дарственными надписями. В 1924 году в культовом здании проживали еврейские беженцы из Литвы. В 1929 году окружной исполнительный комитет одобрил передачу здания синагоги рабочим-деревоотделочникам. В разное время оно было занято аэроклубом, использовалось в качестве Дома культуры, затем отдано под склады, а потом и вовсе было заброшено.-0-

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