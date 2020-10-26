В Витебске проведут гастрономический праздник для всех возрастов

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Гастрономический праздник "ГарбузINN" проведут 31 октября в Витебске, сообщили БЕЛТА в центре культуры "Витебск".

Гостей приглашают в исторический центр города на ул.Толстого с 12.00 до 23.00, где будет много тыкв. Участниками праздника станут актеры молодежного театра "Колесо", которые порадуют своими яркими перформансами на ходулях и другими представлениями. Гостей ждут интересные блюда из тыквы, различные угощения, конкурсы на самую большую, красивую или необычную тыкву. Пройдут соревнования по вырезанию фигур из этого популярного овоща студентами-художниками и дизайнерами, мастер-классы по кулинарии и дизайну для детей и родителей от ремесленников. Те, кто придут с родителями в золотом возрасте или с бабушками и дедушками, смогут бесплатно поучаствовать в акции "Угости родителей тыквенным супом"

Во время "ГарбузINNа" будет работать фотозона, атмосферу праздника дополнят уличные музыканты и вечернее файер-шоу. Организаторы мероприятия обещают интересный отдых для всех возрастов.-0-