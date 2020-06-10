В Витебске развозить по домам лекарства стали быстрее

10 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Экспресс-режим доставки медицинских изделий и препаратов ввели отдельные сети аптек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в холдинге "Аптека Групп".

"Раньше лекарства доставляли в режиме "сегодня на завтра". Однако как только спрос на них в областном центре превысил прогнозы, возникла потребность в экспресс-доставке", - проинформировали в холдинге.

Более 70% обращений составляют заказы на препараты кардиологической группы, жаропонижающие, венотонизирующие, противоаллергические. Основная группа лекарств чаще всего применяется ежедневно. Заказывать с доставкой на дом или в ближайший пункт самовывоза можно все безрецептурные лекарства, медицинские изделия и технику, товары для здорового питания, косметику, средства гигиены и товары по уходу за детьми. Исключение - психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества.

Доставка лекарств вошла в президентский пакет мер по поддержке экономики и социальной сферы. Пока торговать препаратами вне аптек разрешено до 1 июля. Такое право получили 29 организаций, которые включены в список правительства.-0-