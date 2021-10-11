11 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В следующем году в Витебске речевыми информаторами оборудуют семь остановок общественного транспорта для удобства людей с инвалидностью по зрению. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель областной организации общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" Константин Ламчановский.

"В местах компактного проживания инвалидов по зрению не хватает некоторых элементов безбарьерной инфраструктуры. В частности, на остановках общественного транспорта нет речевых информаторов, которые объявляли бы прибытие автобуса или троллейбуса и их номер. Они помогли бы данной категории граждан проще ориентироваться в городском пространстве и чувствовать себя свободней в передвижении. В следующем году речевые информаторы планируем установить на семи остановочных пунктах, которыми чаще всего пользуются инвалиды по зрению. Это две остановки возле автовокзала, обе линии на железнодорожном вокзале, остановка на улице Кирова, ведущая из центра города, и обе остановки "Улица Комсомольская" рядом с Кировским мостом. Также речевые информаторы появятся в транспорте. Самым востребованным для людей с ограниченными возможностями является маршрут автобуса №1", - отметил Константин Ламчановский.

При финансовой возможности такие же голосовые помощники появятся на троллейбусном маршруте №1 или №4. Здесь будут отталкиваться от пожеланий жителей города, которые нуждаются в таких устройствах. "Некоторые из витебчан, кому непросто осваивать городское пространство самостоятельно, часто не выходят из дома, потому что не могут без посторонней помощи передвигаться по улицам. В дальнейшем будем обсуждать с жителями областного центра, какие еще маршруты можно "озвучить". И на остановках общественного транспорта, где будет реализован пилотный проект, также проанализируем востребованность у пассажиров, учтем замечания инвалидов по зрению", - добавил руководитель облорганизации "БелТИЗ".-0-