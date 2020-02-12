В Витебске родилась первая в этом году тройня

12 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском областном клиническом роддоме появилась на свет тройня - первая в этом году в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счастливая мама Маргарита Малишевская со своими детками

Малыши родились в семье витебчан Маргариты и Евгения Малишевских. Никита, Василиса и Артем вместе с мамой находятся пока под присмотром врачей, чувствуют они себя хорошо. "У меня папа из двойни, поэтому вероятность появления сразу двоих деток мы с мужем рассматривали и надеялись, что так и будет. А когда узнали, что будет тройня, очень обрадовались. Мы счастливы", - поделилась Маргарита.

Маме Маргарите 32 года, по специальности она врач-фтизиатр. Ее муж работает геодезистом. В дружном семействе уже подрастают 7-летняя Варвара и двухлетний Платон. "Дочка - настоящая помощница, уже натренировалась на младшем брате, все знает и умеет, с нетерпением ждет нашего возвращения домой. А там и муж, родители помогут", - добавила Маргарита.

Со знаменательным событием маму тройни поздравил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, член Совета Республики Юрий Деркач.

Он также обратил внимание на значимость государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" и ее подпрограммы "Материнство и детство". "Благодаря этой программе удалось сформировать у населения желание иметь большую семью. Во многом этому способствовало и улучшение качества жизни, серьезная государственная поддержка, которая оказывается многодетным семьям", - подчеркнул Юрий Деркач.

Счастливая мама Маргарита Малишевская, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач и главврач Витебского областного клинического родильного дома Елена Леонович

В 2019 году в Витебской области родились 8,8 тыс. детей, в том числе 102 двойни. Январь нынешнего года порадовал появлением на свет 748 малышей. При этом беби-бумом отметился Верхнедвинский район, где за первый месяц года родились 19 детей - почти в два раза больше, чем за январь 2019-го.-0-

Фото Александра Хитрова