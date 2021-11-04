В Витебске с 10 ноября подорожает проезд в маршрутках

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4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 10 ноября в Витебске станет дороже проезд в маршрутных такси. Такая информация размещена на сайте транспортного предприятия "Оператор перевозок", сообщает БЕЛТА.
С этого числа билет будет стоить Br1,3 - до этого проезд обходился в Br1,2. Последнее подорожание проезда в маршрутках произошло в январе нынешнего года. В Витебске осуществляют городские перевозки в маршрутных такси 12 юридических лиц.
В ОАО "Витебскоблавтотранс" сообщили, что с 8 ноября изменится маршрут следования троллейбуса №15 - его продлят до конечного остановочного пункта "Керамзитовый завод". Стоимость проезда в трамвае, троллейбусе и автобусе пока остается прежней - 70 копеек.-0-