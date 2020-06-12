В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19

12 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском областном диагностическом центре с 15 июня начнут выполнять платные экспресс-тесты по определению антител к COVID-19. Такая информация размещена на сайте учреждения, сообщает БЕЛТА.

Исследование будут проводить с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00. Записаться можно по телефонам 8 (0212) 42-55-54 или 8 (0212) 42-63-69, а также на сайте центра. При сдаче крови и получении результатов тестов (во второй половине этого же дня) нужно иметь паспорт.

Стоимость экспресс-теста для граждан Беларуси составит Br21,80, для иностранцев - Br37,80.-0-