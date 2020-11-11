11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня начинает работу областная общественная приемная, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Общественная приемная расположена в Доме прессы по ул. Гоголя, д. 17, первый этаж, актовый зал. На этой же площадке открыта и городская общественная приемная. Сбор поступающих от населения общественно значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов будет осуществляться 2 раза в неделю по средам и пятницам с 16.00 до 20.00. Вести прием будут представители различных структурных подразделений облисполкома и горисполкома, обратиться к которым можно в том числе по тематическим вопросам.

График дежурств общественной приемной размещен на официальном сайте Витебского облисполкома.-0-