В Витебске сегодня ограничат движение на улицах Богатырева и Актеров Еременко

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня будет ограничено движение на улицах Богатырева и Актеров Еременко, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 15.00 до 16.00 на улицах Богатырева и Актеров Еременко в Витебске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет ограничено движение на участках проспект Московский - перекресток ул. Богатырева и ул. Актеров Еременко, а также улица 33-й Армии - перекресток ул. Богатырева и ул. Актеров Еременко, - рассказали в ведомстве.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-