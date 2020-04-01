В Витебске создали областной штаб по борьбе с распространением коронавируса

1 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первое заседание областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции прошло в Витебском облисполкоме. В мероприятии принял участие министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, сообщили сегодня в эфире телерадиокомпании "Витебск", передает БЕЛТА.

Участники встречи обсудили вопросы эффективной работы системы здравоохранения, чтобы держать ситуацию с распространением вируса под контролем, обеспечить безопасные условия труда для медиков. Возглавил штаб председатель облисполкома Николай Шерстнев.

"Важно, чтобы вы держали на контроле состояние тест-систем, которых сейчас достаточно, будем отгружать их по мере необходимости. Если есть дефицит защитных средств, тоже поддержим: 100 тыс. масок уже зарезервировано для области на фабрике "Славянка". Мы готовы оказывать необходимое содействие", - сказал Владимир Караник.

Заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович заверил, что регион получил достаточное количество защитных костюмов, идет их распределение по лечебным учреждениям.

Николай Шерстнев заявил о готовности организовать на месте производство защитных средств для медиков, швейных предприятий в регионе хватает.

Глава Минздрава добавил, что важно сразу отличить симптомы COVID-19 от других респираторных инфекций и еще до получения результатов теста изолировать не только больного, но и членов его семьи. "Если его результат показывает, что это может быть коронавирусная инфекция, пациенту и членам его семьи строго рекомендуется оставаться дома. При его отрицательном результате заболевший продолжает лечение ОРВИ, а членам семьи выдается больничный лист на один день. Если же тест оказывается положительным, все члены семьи автоматически становятся контактами первого уровня и согласно действующим инструкциям им продлевается больничный на период противоэпидемиологических мероприятий", - отметил Владимир Караник.

Он добавил, что такой подход позволит уменьшить передвижение потенциальных заразных пациентов по городу и локализовать очаги за пределами медицинских учреждений: при пользовании общественным транспортом и в других местах массового скопления людей.

Областной штаб будет собираться каждое утро.-0-