В Витебске торжественно пустили транспорт по новому мосту

15 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске состоялась церемония праздничного пуска движения по путепроводу "Полоцкий" после масштабной реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

По первоначальным планам предполагалось, что строительные работы займут почти пять лет. Однако специалисты, трудясь ночью и непривычно теплой зимой, справились за 20 месяцев. Для жителей этой части Витебска развязка очень необходима. По мосту в различные районы города будут ездить трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки.

Перед пуском движения прошло награждение причастных к реконструкции путепровода. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев поблагодарил службы и организации за строительство и благоустройство развязки. "Сегодня знаменательный день, открываем такой важный объект. В то, что так быстро реконструировали мост, не могут поверить не только скептики, но и профессионалы в этой сфере", - отметил губернатор.

Николай Шерстнев рассказал о планах развития дорожной инфраструктуры в будущем. По его словам, за год - к следующему "Славянскому базару" - намерены привести в порядок улицу Гагарина в Витебске. Потом завершить строительство кольцевой дороги вокруг областного центра.

После чествования специалистов путепровод покинула строительная техника, которая работала на объекте и готовила его к сдаче. В конце торжества желающие смогли первыми проехаться на общественном транспорте по мосту.

Путепровод "Полоцкий" был построен еще в конце XIX века, это одна из важнейших транспортных артерий Витебска. Он расположен в месте слияния улиц Космонавтов, Титова и Ленинградской и не только соединяет различные районы города, но и является продолжением республиканских дорог, ведущих на Полоцк и дальше - в Россию и Латвию.

В последний раз путепровод реконструировали в 1958 году. Со временем его конструкции начали разрушаться, в июне 2011 года здесь начались строительно-монтажные работы. Из-за отсутствия финансирования в 2015 году их пришлось прекратить. Через три года мост снова обследовали и пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии. В ноябре 2018 года движение транспорта и пешеходов по путепроводу прекратилось. Учитывая неудобства, связанные с закрытием движения (здесь проходили 4 трамвайных и 15 автобусных маршрутов, ежедневно курсировали 110 маршруток), работы на объекте были организованы в две смены, в них были задействованы 400 строителей и более 70 единиц техники.

Строительные работы обошлись в Br82 млн, в их числе кредитные ресурсы - Br68 млн (изначально Банк развития выделил на реконструкцию Br100 млн). Обновленный путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м, высотой 7,6 м и протяжностью 412 м. Трамвайные пути здесь были обустроены нестандартным методом - с применением бесшпальной конструкции по технологии вклеивания рельсов в металлических коробках в сборно-монолитные участки железобетонной конструкции трамвайного полотна. При этом рельсы уложены на резиновые прокладки температурно-неразрезными плетями, что уменьшает количество стыков и снижает шум и вибрации от движения состава.-0-

Фото Александра Хитрова