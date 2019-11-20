В Витебске участникам "100 идей для Беларуси" расскажут, как продвигать свои проекты

20 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском государственном технологическом университете (ВГТУ) сегодня пройдет областной образовательный семинар для участников зональных этапов республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси", сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Образовательный семинар состоится на базе научно-технического парка ВГТУ. Своим опытом будут делиться дважды победитель республиканского этапа проекта "100 идей для Беларуси" Дмитрий Ворохобко, директор городского портала Андрей Лапин и победитель республиканского этапа проекта в 2019 году Владислав Буко. Спикеры помогут повысить уровень навыков продвижения и презентации проектов участников.

Эстафета зональных этапов республиканского инновационного проекта "100 идей для Беларуси" стартовала в октябре и уже подходит к завершению: на очереди город Витебск, где новаторы встретятся 28 ноября. Зональные этапы проекта прошли в Новополоцке, Глубоком и Дубровно, где эксперты уже рассмотрели более 35 проектов, направленных на различные сферы жизнедеятельности. Полуфинал проекта состоится в Витебске в декабре.

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект "БРСМ", основная задача которого заключается в активизации инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создании и продвижении конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-