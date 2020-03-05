В Витебске участницы "Королевы Весны" один день проведут в армии

5 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сегодня участницы областного конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2020" посетят 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду во время акции "Я служу", сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Мероприятие станет частью подготовки к областному этапу конкурса, который состоится 14 апреля. Девушки погрузятся в армейский быт, споют строевую песню, посетят занятия по воздушно-десантной, огненной подготовке и рукопашному бою.

"Такой проект для участниц конкурса проводим впервые. Вместе с девочками пришли к той мысли, что это будет очень интересный опыт для каждой из них. Прожить один день по уставу, испытать себя физически и морально, а еще сплотиться и подружиться между собой. Ведь самый сложный этап подготовки к конкурсу еще впереди", - отметил первый секретарь областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.

В этом году в региональном этапе состязания участвуют 12 представительниц четырех вузов Витебской области: Витебского государственного технологического университета (ВГТУ), Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, Полоцкого госуниверситета и филиала международного университета "МИТСО".

Организаторами и партнерами областного конкурса грации и артистического мастерства "Королева весна-2020" выступают Витебский областной комитет БРСМ и ВГТУ.-0-