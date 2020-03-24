В Витебске усилили дезинфекцию общественного транспорта

Во время дезинфекции и уборки трамваев

24 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В общественном транспорте Витебска стали чаще проводить дезинфекции салонов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник трамвайного депо Городского электрического транспорта города Петр Кашкар. Мойка троллейбуса после смены Во время мойки Во время дезинфекции и уборки троллейбуса Санитарно-эпидемиологическая профилактика усилена во многих организациях Беларуси. В числе наиболее важных - транспортные. В горэлектротрансе Витебска рассказали, что любой транспорт, приезжая с линии, сразу же моется. Процедура ежедневная и не зависит от каких-либо обстоятельств. Машина подъезжает под огромные щетки, которые "сдавливают" ее и счищают грязь с корпуса. Мойщик-уборщик троллейбусного парка Елена Медоева Дезинфекция и уборка трамваев Во время дезинфекции и уборки трамвая Мойщик-уборщик Максим Сироткин "В день технику обрабатываем три раза. Мойка каждого трамвая длится около пяти минут. Проводим сухую и влажную уборку, также обрабатываем салон дезинфицирующим средством, опрыскиваем все поверхности, к которым прикасаются люди, - стены, стекла, сиденья и поручни. Средства, необходимого для такой процедуры, у нас достаточно", - отметил Петр Кашкар. Специалисты работают в специальных костюмах, респираторе, перчатках и очках. Периодически состояние обработки техники проверяют сотрудники центра гигиены и эпидемиологии. За порядком на своем рабочем месте водители следят сами. Необходимые гигиенические процедуры они могут провести на диспетчерских станциях, когда приходят на работу и между рейсами. Ежедневно в город выезжает более 100 троллейбусов и трамваев. Аналогичную обработку своего транспорта проводят все автопарки Витебской области.-0- Фото Александра Хитрова Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!