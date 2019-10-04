В Витебске в 2020 году появится футбольный манеж

4 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Футбольный манеж в Витебске планируют открыть для занятий в первой половине 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор футбольного клуба "Витебск" Николай Вайтюховский.

Новый объект уже возводится на проспекте Людникова недалеко от Витебского центрального спортивного комплекса. Сейчас специалисты прокладывают необходимые коммуникации, построен переход от стадиона к будущему манежу, заканчивается монтаж его фундамента. Все идет по плану. "Многое уже сделано, но для укладки поля нужна необходимая температура. В этом году погода, скорее всего, не позволит все завершить, поэтому открыть футбольный манеж собираемся в первой половине 2020 года", - добавил Николай Вайтюховский.

Сегодня в Витебске прошло посвящение юношей в учащиеся местной академии детского футбола, которая заработала в начале сентября. В ней обучаются 39 юношей, 12 из них приехали из Витебской области. Иногородние проживают в общежитии Витебского государственного технического колледжа. Учатся все ребята в средней школе №29.

"Раньше дети из Витебска уезжали в академии Минска, Бреста, Александрии, мы не смогли вовремя решить вопрос с их обучением в школе и проживанием. Сейчас эти вопросы улажены. На нашем ЦСК созданы хорошие условия для занятий футболом, поэтому будем растить будущих игроков ФК "Витебск", - отметил директор клуба.

По словам Николая Вайтюховского, академия заинтересована приглашать талантливых ребят из районов области, сельской местности, где нет необходимой базы для тренировок. Как правило, эти ребята показывают высокую самоотдачу.

Главный тренер ФК "Витебск" Сергей Ясинский отметил, что в основном составе команды играет половина витебских воспитанников. "Чтобы выступать в футбольных клубах, играть за сборную страны, нужно много трудиться, об учебе также не стоит забывать. Сегодня футбол очень ускорился, стал интеллектуальным. Игрокам необходимо быстро соображать в различных ситуациях и иметь хороший багаж знаний, чтобы освоить все тактические навыки", - сказал Сергей Ясинский. Он пожелал юным спортсменам вырасти профессионалами в футболе.-0-