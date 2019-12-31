В Витебске в 2020 году запустят 13 троллейбусов на автономном ходу

31 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в новом году на городских маршрутах будут курсировать 13 троллейбусов на автономном ходу, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала "Городской электрический транспорт г. Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс" Сергей Медведев.

В канун Нового года предприятие получило два троллейбуса модели АКСМ-43300D от "Белкоммунмаша". В технике современная начинка, модель разработали специально для Витебска. Без использования контактной сети троллейбус может проехать 15-20 км. "Мы подписали 13 контрактов с "Белкоммунмашем". Две единицы сочлененных троллейбусов уже нам поставили, третий появится в феврале или марте 2020 года. Кроме того, в следующем году к нам поступят 10 обычных троллейбусов на автономном ходу", - отметил Сергей Медведев.

В Витебске в 2020 году пройдут областные "Дажынкі". К ним планируют открыть дорогу, которая соединит проспект Строителей с микрорайоном Билево. Новую технику собираются запустить в 40-тысячный микрорайон по двум маршрутам - уже действующему №12 и новому №14.

Два троллейбуса-"гармошки" уже проходят обкатку. Сегодня один из них протестировали Дед Мороз и Снегурочка, проехавшись по улицам города. Если техника себя хорошо покажет, то троллейбусы могут начать курсировать по маршруту №12 "Железнодорожный вокзал - Билево-3" уже 3 января. Максимальная вместимость салона рассчитана на 151 пассажира.-0-

Фото Александра Хитрова