22 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске в День без автомобиля учили ремонтировать велосипеды, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.
Необычную акцию провели сегодня ученики средней школы №38, воспитанники отделения велоспорта Витебской СДЮШОР БФСО "Динамо" и сотрудники ГАИ. Вместе они вышли на улицы города, чтобы лично пригласить автомобилистов пересесть на велосипед или отдать предпочтение пешим прогулкам.
"Волонтеры раздали водителям тематические буклеты и сувениры, а также предложили пересесть на велосипеды. Проезжавшие мимо велосипедисты не остались без внимания: ребята любезно приглашали каждого проверить техническую исправность двухколесного транспорта. При необходимости волонтеры устраняли проблемы на месте, а также учили этому велосипедистов", - рассказал Александр Казючиц.-0-