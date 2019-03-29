В Витебске в этом году планируют построить 158 тыс. кв.м жилья

29 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в этом году намерены построить 158 тыс. кв.м жилья, сообщил на сессии городского Совета депутатов его председатель Владимир Белевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возведение жилых домов будет вестись в квартале №9 микрорайона Билево, по улицам Ленинградской и Смоленской, в районе улицы Труда и других. Сейчас ведется отселение жителей индивидуальной домов для застройки нового микрорайона Черемушки по Московскому проспекту", - рассказал Владимир Белевич.

Глава городской законодательной власти констатировал, что для жителей Билево остается актуальной проблема обеспечения садами и школами шаговой доступности. В связи с этим продолжатся проектно-изыскательские работы по строительству дошкольного учреждения в микрорайоне Билево-3. "Также ремонт и содержание улично-дорожной сети, особенно в частном секторе, требуют постоянного внимания. На эти цели в 2019 году в бюджете запланировано Br4 млн", - уточнил председатель горсовета.

В 2018 году в консолидированный бюджет поступило Br674,3 млн (109,8% к 2017 году). В бюджет города зачислено Br233,2 млн, расходы на социальную сферу составили 76,2%. Основными доходными источниками стали подоходный налог, налог на добавленную стоимость, недвижимость и налог при упрощенной системе налогообложения.

На сессии Витебского городского Совета депутатов был заслушан отчет председателя горсовета о своей работе, деятельности президиума и положении дел на подведомственной территории, утвержден отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год, рассмотрены другие вопросы.-0-