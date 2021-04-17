В Витебске во время субботника заложили новый парк

17 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Руководство Витебской области приняло участие в субботнике, высадив на реконструируемой улице Гагарина в Витебске около 100 деревьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время республиканского субботника представители Витебского облисполкома участвовали в посадке зеленых насаждений на ул.Гагарина в областном центре. На бывшем трамвайном кольце появился новый парк из 13 лип, 54 куста сирени, 30 саженцев каштанов.

Николай Шерстнев

"Работы по благоустройству в районах начались несколько дней назад. Как только подсыхает почва и устанавливается благоприятная погода, граждане наводят порядок на земле. Люди ждут масштабного субботника и с большим желанием выходят на улицы. Каждая организация и предприятие занимаются уборкой на прилегающих территориях, кто-то высаживает кусты и деревья. Это очень хорошая традиция. Мы подаем детишкам хороший пример в этом, они вместе с нами работают. Посмотрите, сколько сегодня ребят трудится возле школ. Это общее дело, которое объединяет поколения", - отметил председатель облисполкома Николай Шерстнев.

Также в закладке нового парка приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич и представители Витебского горисполкома.

В области на местах идут работы по благоустройству и наведению порядка на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Значимыми объектами стали мемориальные комплексы "Прорыв" в Ушачском районе, "Урочище Пески" в Полоцком районе, "Вишеньки" в Чашникском районе, воинское захоронение в агрогородке Копти Витебского района, Аллея единства в Верхнедвинске, посвященный Году народного единства парк в Бешенковичах и другие.

Также к субботнику присоединились представители Витебского областного объединения профсоюзов и отраслевых организаций профсоюзов. Сегодня они благоустраивают территорию туристско-оздоровительного комплекса "Лосвидо" и высаживают "Сад профсоюзного единства" на территории Селютского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Витебском районе: здесь появятся 50 яблонь разных сортов белорусской селекции.

Во время республиканского субботника пройдет также акция "Разам за зялёную Беларусь!". Областной комитет и районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе со школьниками, учителями, представителями трудовых коллективов, активных граждан высадят более 1,1 тыс. деревьев в населенных пунктах области.-0-

Фото Александра Хитрова

Шерстнев: реконструкция улицы Гагарина в Витебске будет вестись круглосуточно