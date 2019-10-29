В Витебске волонтеров обучат оказывать помощь инвалидам на избирательных участках

29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. БРСМ сегодня в Витебском государственном медицинском университете подготовит волонтеров движения "Доброе Сердце" для помощи маломобильным избирателям на участках в дни досрочного голосования и в день выборов, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

В вузе пройдет тренинг по оказанию необходимой помощи инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению, людям с нарушением слуха, маломобильным гражданам. Обучение для более 50 волонтеров из каждого районного центра Витебской области проведут участники социального проекта "All inclusive. Все включены", представители Белорусского общества инвалидов и Белорусского товарищества инвалидов по зрению.

Во время тренинга волонтерам расскажут, как безопасно и правильно сопровождать людей, передвигающихся на инвалидной коляске и имеющих нарушение зрения, напомнят основы оказания первой медицинской помощи.-0-