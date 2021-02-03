В Витебске впервые организуют продажу производственной базы бывшего винзавода

3 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Витебскоблимущество" впервые организует продажу производственной базы бывшего винзавода в Витебске. Аукцион назначен на 10 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по распоряжению госимуществом комитета.

В состав лота включено 10 зданий бывшего винзавода общей площадью около 5,7 тыс. кв.м, а также инженерная инфраструктура. В числе объектов недвижимости - административный корпус, который является историко-культурной ценностью XIX-XX веков, производственные корпуса, вино- и спиртохранилища, цех овсяного печенья. Имущество расположено на земельном участке размером почти 1,8 га в исторической центральной части города и соседствует с Домом-музеем Марка Шагала по улице Покровской. Начальная цена предмета аукциона превышает Br2,1 млн. Кроме того, победитель торгов обязуется возместить балансодержателю почти Br6 тыс. расходов на подготовку недвижимости к продаже.

По условиям аукциона, новый собственник производственной базы может использовать площадку для комплексной жилой многоквартирной, усадебной застройки, а также создания объектов общественного назначения.

При этом первоначально идея сохранения и развития исторической застройки в районе улицы Покровской подразумевала перепрофилирование винодельческого завода под производственно-туристический комплекс. После ликвидации предприятия в 2017 году непринятая кредиторами недвижимость передана в городскую коммунальную собственность. С учетом этих обстоятельств горисполком ищет потенциальных инвесторов, предлагая реконструировать и модернизировать сооружения под объекты туристической инфраструктуры. В частности, речь идет о гостиничном комплексе, объектах общественного питания, сувенирных лавках и магазинах, организации кустарного производства, ремесленной деятельности. Это предусматривает проект по созданию культурно-туристического центра "На Покровской" рядом с Домом-музеем Марка Шагала, впервые представленный в 2019 году на международном экономическом форуме в Витебске.

Кроме того, среди выставленных на торги в феврале объектов - два бывших производственных здания общей площадью более 1,1 тыс. кв.м ликвидированного ОАО "КИМ" в Витебске. Они продаются на повторном аукционе со снижением начальной цены на 50%. Также повторно со скидкой 80% будет продаваться бывшая производственная база по выпуску стройматериалов в Новолукомле. В ее составе 17 зданий и строений общей площадью более 25,3 тыс. кв.м. Начальная цена продажи - около Br922,3 тыс. Недвижимость и объекты инфраструктуры базы расположены на земельном участке 13,8 га, годовая арендная плата за который составляет почти Br35 тыс., отмечают организаторы торгов.

По информации "Витебскоблимущества", всего в 2021 году на аукционы комитета планируется выставить около 330 объектов недвижимости коммунальной собственности городов и районов Витебской области, в том числе 170 зданий и сооружений, которые будут продаваться впервые.-0-