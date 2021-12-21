В Витебске впервые вручат областную молодежную премию "Достижение"

21 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебске впервые будут вручать областную молодежную премию "Достижение", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Торжественная церемония награждения победителей премии состоится в клубе-ресторане "Танцы" в 14.00. Победители будут отмечены в семи номинациях: "ЕдинстVO", "Герой нашего времени", "ТрудVO", "ДоброVO", "СпортVO", "МедиаVO", "ДостижениеVO". Всего в каждой номинации будут заявлены по три номинанта, кроме основной, которая имеет то же название, что и сама областная премия. Среди тех, кто окажется на вручении наград, будут инициативные и деятельные молодые люди, которые смогли показать себя как лидеры, приверженцы здорового образа жизни, добропорядочные и отзывчивые граждане и, главное, патриоты своей страны и малой родины. Премия проводится с целью выявления, поддержки и поощрения инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров в социально-экономической, общественно-политической жизни страны.

"Мероприятие соберет лучших молодых людей Витебской области, которые своими достижениями в различных сферах деятельности заявили о себе в этом году. Областная молодежная премия "Достижение" - это возможность поощрить как отдельных граждан, так и молодежные общественные объединения, другие организации и коллективы, которые проявили себя в гражданско-патриотическом воспитании, студотрядовском и волонтерском движении, общественной работе, добились заметных результатов в области государственной молодежной политики", - рассказал первый секретарь обкома БРСМ Владимир Бабичев.

Организатором премии является обком БРСМ при поддержке государственных и частных структур, общественных и творческих организаций, средств массовой информации.-0-