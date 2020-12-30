В Витебске вручили международные сертификаты пяти дайверам - людям с инвалидностью

30 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске сегодня в торжественной обстановке спортсменам-дайверам - людям с ограниченными возможностями вручили сертификаты международного образца, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект "Невесомость" - это курсы подводного плавания для людей с ограниченными возможностями. Данный проект является совместной инициативой витебского дайвинг-клуба Stalker, Белорусской федерации подводного спорта, городских властей и городской организации общества инвалидов. Такой проект - один из немногих в мире и единственный в Беларуси. В нем участвуют люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата: с ампутациями рук, ног, гемофилией, травмой спины, заболеванием ДЦП. Первые курсы по дайвингу полностью прошли 5 человек, и еще несколько участников освоили теоретический курс.

"Проект предусматривает обучение людей с инвалидностью подводному плаванию на теории и в практике. Бесплатные занятия проходили по международному курсу обучения CMAS. После прохождения курса курсанты получили международные сертификаты, которые позволяют совершать погружения в любой стране мира, в том числе работать инструкторами по дайвингу. Людям с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата дайвинг и плавание в целом помогают укрепить здоровье, снимают напряжение в мышцах, улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем", - рассказал директор дайвинг-клуба Stalker Виталий Элькин.

Он также добавил, что на первом этапе обучения инструкторы столкнулись с определенными трудностями. Ученики осваивали теоретическую часть вполне успешно, но на практике они долго привыкали к воде. Преодолеть страх погружения помогали психологи и инструкторы. К тому же пандемия внесла свои коррективы, и двухмесячный курс растянулся на целый год.

Говоря о перспективах проекта "Невесомость", Виталий Элькин отметил, что планируется расширить круг курсантов, привлекать к этому виду спорта детей.-0-