В Витебске вручили областную литературную премию

27 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске подвели итоги областной литературной премии имени Петруся Бровки за 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии торжественного награждения лауреатов, которая состоялась в Витебской областной библиотеке имени В.И.Ленина.

В нынешнем году на получение премии Витебского облисполкома в трех номинациях претендовали 14 авторов. По решению специальной комиссии в номинации "Проза (в том числе публицистика и драматургия)" отмечен Николай Горбачев за книгу "Чалавек з ціхім голасам" и Виктор Карасев за "Край, аблашчаны вятрамі". Победительницей в номинации "Поэзия" стала Светлана Якубовская за сборник стихов "Туманы над возерам", а в номинации "Литература для детей" - известные широкому кругу читателей оршанские авторы Галина и Сергей Трафимовы за книги "У кого нос лучше?", "Чудеса из глины" и "Какую одежду нам дарит природа?" из серии "Рассказы деда Природоведа".

Всех участников и лауреатов конкурса поздравил начальник управления культуры Витебского облисполкома Петр Подгурский. "Определить победителей было нелегко, так как все представленные на конкурс произведения были достойными. Уверен, у авторов, не ставших лауреатами в этом году, все еще обязательно впереди", - сказал Петр Подгурский. Он пожелал лауреатам творческих успехов, здоровья и продолжать радовать читателей своими произведениями.-0-