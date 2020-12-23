В Витебске вручили областные премии имени Бровки и Короткевича

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской областной библиотеке сегодня наградили лауреатов областных литературных премий имени Петруся Бровки и Владимира Короткевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателями премии имени Владимира Короткевича стали пять авторов. В номинации "Поэзия" она присуждена Тамаре Красновой-Гусаченко за книгу "Будем жить…", в номинации "Проза" отмечены три литератора - кандидат филологических наук Анна Новосельцева за книгу "Калі цябе спаткала казка" и оршанские авторы-супруги Галина и Сергей Трафимовы за книгу "Мой родны край". В номинации "Пропаганда жизни и творчества Владимира Короткевича" лауреатом стал доктор исторических наук, профессор Аркадий Русецкий за многолетнюю популяризацию творчества классика и книгу "Уладзімір Краткевіч: Яго зорка не згасне ніколі… (Спроба літаратурнай біяграфіі)". Монография стала продолжением работы, начатой в 1991 году в научном издании. Автор в свежей книге попытался дополнить ее новыми сведениями о детстве, школьных и студенческих годах, учебе Владимира Короткевича в Москве на Высших литературных и сценарных курсах.

Для Аркадия Русецкого это уже вторая премия имени Короткевича (первая была в 2001-м). "Судьба так предначертала, что он мог шесть раз уйти от нас, но выжил и сделал многое, написав прекрасные произведения", - отметил автор. Сейчас он работает над книгой об уроженце Витебска, Нобелевском лауреате Жоресе Алферове.

Лауреатами литературной премии имени Петруся Бровки в этом году стали три человека. В номинации "Проза" (в том числе публицистика и драматургия) - Зоя Новоенко за книгу "Детство в тумане войны", лучшей в номинации "Поэзия" признана Галина Загурская за сборник стихов "Бераг зарападаў", а в номинации "Литература для детей" отмечена Маина Боборико (книга "Елграф и волшебные ножницы").

Награждая литераторов, заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин отметил, что всегда приятно видеть людей, которые заинтересованы в интеллектуальном развитии общества. "Вы его элита, и хотелось бы, чтоб у вас было здоровье продолжать творчество. Человек, который не читает книгу вне зависимости от профессии, развивается не гармонично", - сказал он.

Премия имени Владимира Короткевича основана в 1999 году, ее присуждают раз в пять лет. Литературная премия имени Петруся Бровки была впервые вручена в 2013 году. Награды призваны поддержать писателей и поэтов Витебщины, отметить их вклад в развитие литературы и культуры.-0-