В Витебске вручили подарки маме первого родившегося в 2021 году ребенка

6 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и руководство Витебского облисполкома сегодня в областном клиническом роддоме поздравили маму первого родившегося в стране в наступившем году ребенка, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы ведомства, давняя традиция - маму, у которой родился первый малыш в наступившем году, поздравляет министр здравоохранения. "Всего 1 января в Беларуси родился 101 ребенок - 55 девочек и 46 мальчиков. Самым первым появился на свет Роман в Витебске", - отметил Дмитрий Пиневич.

От главы государства, руководства Витебской области молодым родителям вручили подарки, которые пригодятся им при воспитании малыша. Традиционно от футбольного клуба "Витебск" презентовали небольшой футбольный мяч.

Сейчас областной роддом работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, именно поэтому она находилась под наблюдением в Витебске. Девушка выздоровела, сам ребенок не заболел, несмотря на то, что в подавляющем большинстве вирус передается малышу, добавил министр здравоохранения.

В документах маленького белоруса будет стоять дата и время - 01.01.2021 и 0.01. Всего в регионе за ночь родились трое детей - 2 мальчика и 1 девочка. Новогоднего малыша назвали Ромой, весит он 3 кг 910 г, рост - 53 см. Родители мальчика Иван и Диана Жоровы живут и работают в Орше, это их первый ребенок.

Молодая мама поблагодарила врачей и акушерок за помощь в родах, что они прошли легко. "Чувствую себя хорошо. Не ожидали, что сын родится 1 января, по планам это должно было произойти 3 января. Спасибо за то, что было столько внимания от медработников и что сегодня устроили праздник", - отметила Диана.

Новоиспеченный отец добавил, что когда узнал о рождении сына, то сначала заплакал от радости и начал обзванивать родственников. Новый год для семьи стал двойным праздником.-0-

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