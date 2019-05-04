В Витебске выберут лучшего кондуктора региона

4 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня определят лучшего кондуктора области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.
Конкурс профессионального мастерства состоится на базе автобусного парка №1. Участникам предстоит пройти проверку теоретических знаний, продемонстрировать навыки быстроты обслуживания пассажиров, правильности работы с деньгами, а также проявить свой творческий потенциал.
"В отрасли пассажирских перевозок нет второстепенных профессий, все они - и водитель, и кондуктор, и диспетчер - звенья одной цепи. Их действия направлены на выполнение главной задачи - предоставление качественных и безопасных услуг пассажирам", - отметила председатель профсоюзной объединенной организации "Витебскоблавтотранса" Елена Горнак. По ее словам, конкурс позволит привлечь внимание к профессии, будет способствовать повышению престижа работы кондуктора и роста профессионального уровня сотрудников.
Организаторами выступили ОАО "Витебскоблавтотранс" и профсоюзная организация предприятия.-0-
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