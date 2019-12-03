3 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске выберут свою Miss International. О новом открытом городском проекте, который будет реализован в 2020 году, рассказал сегодня генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий во время круглого стола "Национальное единство", передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что конкурс национальных культур, творчества и красоты будет проводиться в начале марта среди проживающих в Витебске девушек 18-25 лет различных национальностей.

"Идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности национальных культурных особенностей, духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц", - подчеркнул Глеб Лапицкий. По его мнению, это отражает характер заданий, которые предстоит выполнить участницам: представить национальное блюдо, творческий номер, пройти дефиле в национальном костюме, национальном свадебном и дизайнерском нарядах, подготовить концептуальный фотосет о себе, своем видении мира и жизненных целях. Дополнительные баллы в зачет конкурсанткам добавят их группы поддержки. Одной из наград для победительницы и двух вице-мисс станет возможность представить свою национальную культуру на городском концерте, посвященном Международному женскому дню.

"Проект станет ярким, запоминающимся событием в жизни города, послужит популяризации национальных культур и укреплению международных связей через культурное сотрудничество и творчество. Надеюсь, он также привлечет внимание представителей диаспор из других регионов страны. Мы открыты для всех", - добавил гендиректор Центра культуры "Витебск".

Подробности концепции конкурса и его название стали одной из важных тем круглого стола, посвященного деятельности Центра национальных культур Витебска и собравшего представителей городских и областных органов власти, национальных общественных организаций, землячеств, этнических групп, проживающих в областном центре, других заинтересованных гостей. Свои предложения о проекте участники планируют аккумулировать в Центре культуры "Витебск" до конца месяца.-0-