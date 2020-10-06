В Витебске запускают акцию "#обнимем_маму"

6 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время проведения в стране Недели матери центр культуры "Витебск" запускает городскую онлайн-акцию "#обнимем_маму", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Чтобы принять в ней участие, необходимо разместить в любой социальной сети с 8 по 14 октября фото с мамой вместе с небольшим рассказом о ней и хештегом #обнимем_маму. Лучшие фото Центр культуры разместит в своих сообществах в соцсетях, а также они попадут в эфир светодиодных экранов на площади Победы и мониторы в фойе центра и концертного зала "Витебск".

В Беларуси День матери ежегодно отмечается 14 октября. В течение недели перед основным днем праздника в стране проводят Неделю матери. Во время нее проходят торжественные приемы, награждения Орденом Матери многодетных матерей, чествования матерей из многодетных, приемных, опекунских семей, матерей, воспитывающих детей-инвалидов. Организуют также тематические акции, конкурсы, круглые столы.-0-