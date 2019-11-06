6 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске завершается реконструкция подземного перехода на перекрестке проспекта Строителей и ул. Петруся Бровки. Такая информация размещена на сайте Витебского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Подземный переход имеет пять выходов: по два на противоположные стороны ул.П.Бровки и проспекта Строителей (к предприятиям "Витязь", "Лотос", магазину "Кенгуру", Газинституту) и один выход на трамвайную остановку. В нем уже установили систему удаления ливневых вод, водооткачивающие насосы, провели работы по гидроизоляции, устройству нового бетонного основания, проходов, герметизации всех стыков от пола до плит перекрытия. Подведено и подключено электричество. Внутренняя отделка завершена на 95%. Осталось установить систему видеонаблюдения. Также ведется закупка павильонов для установки на рядом расположенных автобусных остановках.

Открыть новый объект планируется к концу года. Это будет четвертый действующий подземный переход в городе. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить безопасность пешеходов и увеличить пропускную способность транспорта по проспекту Строителей. Оживленная магистраль уже давно требовала разгрузки. Генподрядчиком работ на объекте выступает предприятие "Витебскоблсельстрой", финансирование ведется из областного бюджета.

Ввод в эксплуатацию перехода - одно из мероприятий комплекса застройки и реконструкции проспекта Строителей в соответствии с Генеральным планом развития областного центра. Последний также предусматривает устройство новой транспортной артерии протяженностью 800 м, которая соединит проспект Строителей с микрорайоном Билево. Ее строительство выполнено на 55%. Сейчас завершаются работы по второму мостовому переходу, строится эстакада для переключения магистральной теплотрассы.-0-