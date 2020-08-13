В Витебске завершают строительство новой дороги в микрорайон Билево

13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске завершается строительство новой дороги, которая соединит проспект Строителей с улицей Короткевича в микрорайоне Билево, передает корреспондент БЕЛТА.

Дорога будет иметь по три полосы в обе стороны, здесь пустят общественный транспорт. Длина соединяющей магистрали будет около 900 м. Также уже видны контуры пешеходной и велодорожки, они будут разделены полосой из зелени. Почти полностью заасфальтирована сама магистраль.

Открыть движение по дороге намерены в конце августа или начале сентября. "Сейчас идет озеленение, готовятся дорожки под укладку асфальтобетона. Специалисты продолжают обустройство ограждений опорных стен и облицовку парапетными плитами", - отметил заместитель директора по строительству "Витебскоблсельстроя" Андрей Шмавгонец.

Новая дорога облегчит жизнь жителям 40-тысячного Билево. Сейчас горожане в центр города добираются через Московский проспект, который в часы пик загружен, потому что по нему идут основные транспортные потоки. Возводить дорогу начали в 2014 году, через некоторое время из-за отсутствия финансирования работы остановили. Магистраль включена в список объектов к областным "Дажынкам".-0-

Фото Александра Хитрова