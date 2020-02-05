В Витебске завершили строительство участка Полоцкого путепровода над железнодорожными путями

5 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Строители завершили один из самых сложных этапов возведения Полоцкого путепровода в Витебске, соединив части моста над железнодорожными путями, передает корреспондент БЕЛТА.

Бетонщик МСУ№5 ОАО "Мостострой" Валерий Волков

Непривычно теплая зима способствует строительству моста. К монтажу железобетонных балок (одна весит около 40 т) над путями удалось приступить на 2-3 недели раньше планируемых сроков. В сторону улицы Ленинградской пролетные строения уже соединены. "Осталось замкнуть два пролета съезда на улицу Титова. Планируем в марте завершить монтаж всех пролетных строений моста", - отметил заместитель директора филиала МСУ №5 ОАО "Мостострой" Александр Максимович.

Геодезист МСУ№2 ОАО "Мостострой" Альгерт Кунчевский

Сейчас специалисты трудятся на самом мосту: оборудуются тротуары и трамвайные пути. Впереди возведение части путепровода через пешеходную зону в продолжение улицы Советской Армии, трех съездов на улицы Ленинградскую, Мичурина и Локомотивную. Для проведения работ с середины февраля планируют закрыть для транспорта улицу 2-ю Городокскую.

Полоцкий путепровод - центральная транзитная артерия, которая соединяет магистральную улицу Космонавтов с улицами Титова и Ленинградской. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга. Мост более 10 лет находился в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры была проведена проверка, специалисты выяснили, что дальнейшая его эксплуатация невозможна. Движение для транспорта и пешеходов закрыли 15 ноября 2018 года.

Планируется, что длина будущего моста составит более 400 м. На путепроводе будут две полосы в обе стороны и трамвайные пути. Стоимость моста составляет Br100 млн, в этом году собираются освоить Br60 млн. Полоцкий путепровод - главный объект города, который возводится к областным "Дажынкам".-0-

Фото Александра Хитрова