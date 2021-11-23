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23 ноября 2021, 08:42

В Витебский район завезут еще 35 благородных оленей

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебском лесхозе появятся 35 новых благородных оленей, которые прибудут на постоянное место жительства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий инженер по охотхозяйству Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Дмитрий Дикович.

В данном районе популяция таких представителей белорусской лесной фауны была практически нулевой. По госпрограмме расселения оленей на этот год в Витебской области было определено два охотничьих хозяйства, куда после закупки привезут относительно небольшие стада. "Самцы, самки и молодые особи, родившиеся в этом году, будут обитать в специальном просторном вольере, чтобы у них выработалась привязанность к определенному ареалу. После того, как ограждения искусственно созданного места обитания уберут, стадо останется на прежнем месте, отходя от него на незначительное расстояние. Этих рогатых переселенцев планируем выпустить на вольный выпас после отела, примерно в мае 2022 года. Тогда семейство оленей прирастет, и мы рассчитываем, что их будет уже более 40 голов", - рассказал Дмитрий Дикович.

Будущих обитателей лесов Витебского района закупили в Миорском регионе, в охотхозяйстве ООО "Обстерно", которое специализируется на выращивании благородных оленей на продажу охотхозяйствам области и страны. Так как подобных оленьих "ферм" в Беларуси немного, отсюда же еще одно стадо из 40 голов до конца года переедет в Миорскую РОС Белорусского общества охотников и рыболовов.

"Заселение лесных угодий области благородными оленями преследует несколько целей. Во-первых, это расширение биоразнообразия лесных обитателей. Так как в свое время диких животных, в частности, кабанов, из-за вспышки АЧС стало меньше, для замещения вида было принято решение расширять популяцию оленей. Хищники, которые в естественной среде не находят пищу, из-за голода идут в населенные пункты, что вызывает опасность для жизни людей. Важно всегда поддерживать соотношение как травоядных, так и природных охотников на них. Во-вторых, увеличение поголовья оленей помогает развитию охотничьего туризма на Витебщине", - подчеркнул Дмитрий Дикович.-0-

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