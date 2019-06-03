В витебской 103-й бригаде более 600 школьников за лето обучат азам армейской службы

3 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время летних каникул в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде более 600 школьников обучат азам армейской службы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель командира бригады по идеологической работе - начальник отделения идеологической работы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, гвардии подполковник Денис Кривенцов.

В известном соединении более десяти лет подряд для учащихся из Витебска организовывают военно-спортивный лагерь дневного пребывания. Сегодня в части прошло торжественное открытие очередного сезона. В первый день пришли на показательные выступления бойцов и ознакомительные занятия около 200 школьников разных возрастов, которые занимаются в кружках городского центра дошкольного образования детей и молодежи.

"За время летних каникул лагерь посетят более 600 ребят. Под каждую смену разработан график с учебными занятиями, чтобы за месяц школьник получил минимальные навыки", - отметил Денис Кривенцов.

Офицер добавляет, что школьники не находятся в бригаде целый день, но несколько часов на погружение в армейский быт у них есть. Учащиеся посетят занятия по боевой, инженерной, строевой и разведподготовке, в бригаде делают упор на воздушно-десантную составляющую службы.

"Главное для нас - чтобы школьники не просто слушали и смотрели, но и знакомились с оружием, держали части парашюта, пробовали на себе. Благодаря этому их можно заинтересовать и дать минимальное представление о белорусской армии", - подчеркивает офицер.

Юноши и девушки будут заниматься на воздушно-десантном комплексе: им наденут облегченный макет парашюта, школьники пройдут некоторые элементы, попробуют правильно подогнать подвесную систему. Также в компьютерном классе на специальном тренажере отработают, как правильно стрелять, наводить мушку, "ловить" цель. Здесь организуют спортивные игры и конкурсы, познакомят с бытом солдат, дадут возможность побывать в роли дневального, отдать команды.

Для занятий со школьниками отобрали наиболее подготовленных солдат, которым предстоит не только обучать азам службы, но и следить за безопасностью детей.

В бригаде рассказывают, что стараются каждое лето привлечь как можно большее количество школьников. Некоторые приходят в военно-спортивный лагерь далеко не первый раз. Среди завсегдатаев - 11-летний Илья Маврин. Юноша с первого класса ходит летом в бригаду и на различные мероприятия в течение года, интересуется военной историей. "Интересно посмотреть и узнать историю бригады, где когда-то служил дедушка. Люблю здесь ходить на рукопашный бой, собирать оружие", - с энтузиазмом рассказывает юноша.

Собираются в лагерь и девушки. Анна Смолевская, Ксения Кублицкая и Анастасия Горолевич рассказывают, что им очень понравились показательные выступления солдат. Особенно школьницам по душе, что можно будет подержать в руках оружие и парашюты.

Лагерь в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде будет работать три летних месяца.-0-