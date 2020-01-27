В Витебской области 28 января начнутся районные туры конкурса "Книга с экрана"

27 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Районные туры республиканского творческого конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" стартуют в Витебской области 28 января, сообщили БЕЛТА в областной организации БРСМ.

В области конкурс пройдет в два этапа. Первый посвящен 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне. Районные туры пройдут с 28 января по 5 марта. Второй этап приурочен Году малой родины и продлится с 11 мая по 21 июня.

Буктрейлер - короткий фильм или анимация, рассказывающие в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Самое главное требование - продолжительность не более чем 1,5 минуты. Приветствуется использование стихотворений, прозы, фрагментов из фильмов, снятых по мотивам соответствующей книги, анимационных эффектов.

Представить свои работы предлагают в трех возрастных категориях. Проект можно сделать как индивидуально, так и в составе творческой группы не более 10 человек. Для этого необходимо направить организаторам электронную заявку на участие, а также буктрейлер, загруженный на любой файлообменный сервис (Google Диск, Яндекс.Диск) в виде активной ссылки для скачивания. Буктрейлеры должны быть созданы на основе книг о Великой Отечественной войне, а также произведений современных белорусских авторов.

Организатором конкурса выступает БРСМ.-0-