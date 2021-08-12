В Витебской области 90 экипажей перешли тысячный и двухтысячный рубежи намолота зерна

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12 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области на сегодняшнее утро 90 экипажей сжали более одной и двух тысяч тонн зерна, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель обкома профсоюзов АПК Витебской области Татьяна Ерема.Среди 84 экипажей, сжавших более 1 тыс. т зерна, восемь являются молодежными. Больше всего тысячников насчитывается в Оршанском районе (30 экипажей), Витебском (20), Дубровенском (12), Бешенковичском (5).Шесть экипажей комбайнов стали двухтысячниками. И из них три - молодежные экипажи: один в Оршанском районе и два в Витебском.Отличились на горячей поре жатвы и семейные экипажи: две команды намолотили больше 1 тыс. т и одна - свыше 2 тыс. т.По намолоту зерна и урожайности лидирует СПК "Лариновка" Оршанского района, где уже 9 августа завершили жатву на 100% площадей, занятых зерновыми культурами. Здесь получили 75,4 ц с гектара, и это лучший показатель на Витебщине. Почетное второе место по урожайности занимает Толочинский консервный завод - 60,4 ц/га, но здесь страда лишь недавно перевалила за экватор, и у предприятия еще есть возможность догнать лидера и достичь хорошего результата.По словам Татьяны Еремы, хлеборобы области уверенно подбираются к намолоту в 3 тыс. т. В ближайшее время этот рубеж возьмет семейный экипаж из Оршанского района (СПК "Лариновка") Валентина и Владислава Лаптинских, где в одной связке трудятся отец и сын. Они были первыми на Витебщине, кто намолотил и тысячу, и две тысячи тонн. Во время жатвы они неизменно показывали лучшие результаты упорного труда и профессионализма. За ними следом идут два экипажа из Витебского района - Витебской бройлерной птицефабрики и ОАО "Рудаково".Высоких показателей добиваются также водители, занятые на отвозке зерна. Более 1 тыс. т злаков перевезли 96 человек, 11 водителей доставили в свои хозяйства свыше 2 тыс. т, и двое смогли перевезти более 3 тыс. т. Из общего числа водителей 19 человек относятся к молодежной возрастной категории. А самого лучшего показателя на сушке зерна добилась Ирина Каштанова, которая трудится на Витебской бройлерной птицефабрике. Она высушила более 20 тыс. т зерна.-0-