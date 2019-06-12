В Витебской области более 25% донаций крови проводится безвозмездно

12 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области более 25% донаций крови и около 10% плазмодачи проводится на безвозмездной основе. Об этом сообщила заведующая организационно-методическим отделом Витебской областной станции переливания крови Алла Плиш на брифинге, посвященном Всемирному дню донора крови, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом за последние пять лет количество безвозмездных донаций крови и ее компонентов в регионе выросло в 20 раз с 401 в 2013 году до почти 8,3 тыс. в 2018-м. "Изначально такой прирост обусловлен изменившимися критериями подхода к донорству. Реально ежегодный прирост количества безвозмездных донаций составляет около 1 тыс. Например, в 2017 году было 7,4 тыс. безвозмездных донаций", - уточнила Алла Плиш.

В Витебской области за 2018 год звание "Почетный донор" получил 361 житель региона. В добровольном предоставлении крови и ее компонентов участвуют представители различных профессий и возраста. Однако наиболее активно молодежь, которая является самой здоровой частью общества.

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. "Быстрое развитие медицины, возрастающая потребность медучреждений в компонентах и препаратах крови обуславливают высокую значимость вопросов донорства в сфере здравоохранения любой страны. В Беларуси благодаря широкому информированию населения об актуальности данной темы донорское движение получило за последние годы достаточно широкое развитие. В акциях по безвозмездной сдаче крови участвуют коллективы различных предприятий, организаций и учреждений. Главным результатом этого благородного дела является тот факт, что в нашей стране ни одна плановая операция не переносится из-за отсутствия или недостатка компонентов крови", - отметила Алла Плиш.-0-