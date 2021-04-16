В Витебской области более 90% налоговых деклараций граждан о доходах подано в электронном виде

16 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в январе - марте 2021 года количество налоговых деклараций по подоходному налогу с физических лиц о доходах за 2020 год, поданных в электроном виде, превысило 90% от общего количества представленных деклараций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Выбор в пользу электронного взаимодействия с налоговой службой сделали более 3,1 тыс. граждан, что почти на четверть превышает количество физлиц, отчитавшихся о доходах за 2019 год. В январе - марте 2020 года удельный вес физлиц, задекларировавших доходы в электронном виде, составил около 80%. Положительная динамика роста числа граждан, использующих личный кабинет плательщика, связана с проводимой налоговиками работе по популяризации электронных сервисов. Сегодня электронное взаимодействие с налоговыми органами осуществляют 33 тыс. субъектов хозяйствования и более 100 тыс. физлиц. На официальном сайте Министерства по налогам и сборам представлено более 20 сервисов, которые позволяют налогоплательщикам решать большинство своих вопросов в онлайн-режиме, отметили в пресс-центре.

Всего за январь - март 2021 года декларации по подоходному налогу представили около 3,5 тыс. плательщиков - физических лиц, что на 38,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наибольшее количество деклараций представлено жителями Первомайского и Октябрьского районов областного центра. Уплатить подоходный налог с физических лиц, исчисленный на основании представленной налоговой декларации, гражданам необходимо не позднее 1 июня 2021 года, напомнили в пресс-службе.

Подоходный налог остается одним из основных доходных источников региональной казны. За январь - март 2021 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило Br463,2 млн. рублей, что на 4,3% больше, чем за 1-й квартал 2020 года. В разрезе видов налоговых платежей подоходного налога уплачено Br149,2 млн, или 32,2% доходов бюджета области. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления подоходного налога выросли на 12,2%.

По данным на 1 января 2021 года в Витебской области на учете в налоговых органах состояли более 426,7 тыс. физических лиц, являющихся плательщиками налогов, при этом за последних 4 года их число выросло примерно на 7%.-0-