В Витебской области более трети введенного за полгода жилья построено для нуждающихся

21 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около 119 тыс. кв.м жилья было введено в эксплуатацию в Витебской области за январь-июнь текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Главном статистическом управлении Витебской области.

По данным облстата, за первое полугодие организации всех форм собственности построили 1,3 тыс. новых квартир. Иными словами, в строй было введено около 119 тыс. кв.м общей площади жилья.

Более 36% из всех построенных квартир было предназначено для жителей области, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. За полугодие для этой категории граждан возвели почти 43 тыс. кв.м. При этом более 34 тыс. кв.м жилья было построено с использованием государственной поддержки.

Также продолжалось строительство новых квартир и домов для многодетных семей. За январь-июнь в области ввели в строй более 25 тыс. кв.м жилья для родителей, решившихся на трех и более детей. Кто-то из них уже получил ключи от благоустроенных квартир, а кто-то еще собирается въехать в новые апартаменты.

Около 29% (более 34 тыс. кв.м) от общего числа введенного в строй жилья пошло в зачет жилфонда сельских населенных пунктов. А это означает, что здесь создаются условия для комфортной жизни и плодотворной работы сельчан, в том числе членов молодых семей и молодых специалистов.-0-