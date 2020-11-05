В Витебской области больницы используют 15-20% от всех кислородных точек и аппаратов ИВЛ

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области медицинские учреждения для лечения больных с пневмониями и COVID-19 задействовали 15-20% от всего количества кислородных точек и аппаратов ИВЛ, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

Северный регион каждый день равномерно прирастает заболевшими. Пока количество пациентов больше, чем выздоровевших. На Витебск приходится 50-55% от заболевших пневмониями и коронавирусом в регионе. Количество случаев в областном центре выросло из-за того, что всех пациентов, у которых болезнь начинает приобретать тяжелую форму, забирают в медучреждения Витебска.

В стационарах области создано более 1,7 тыс. кислородных точек, есть 244 аппарата искусственной вентиляции легких. "На сегодняшний день задействовано 15-20% этого оборудования. С распределением пациентов справляемся, большой нагрузки нет", - сказал Михаил Вишневецкий.

В Витебске идет постепенный перевод учреждений здравоохранения для работы с тяжелыми больными. Со 2 ноября полностью перепрофилирована больница скорой медпомощи (экстренная помощь направлена на областную больницу), с 4-го пациентов на долечивание начали переводить в областной центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, с сегодняшнего дня к приему больных с COVID-19 и пневмониями приступит Витебский областной клинический специализированный центр. "Наблюдаем большое количество легких форм, оставляем людей в амбулаторном звене, они лечатся дома. Мы не направляем их в стационар, потому что это открытый очаг, и если у человека нетяжелая пневмония, то нет смысла ему в стационаре находиться. Конечно, при необходимости госпитализируем", - отметил начальник облздрава. Серьезных очагов заражения, которым стали при первой волне Докшицы, в Витебской области нет.

По словам Михаила Вишневецкого, медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами. В области в штатном режиме работают шесть лабораторий, где проводят ПЦР-исследования.-0-