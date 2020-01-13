В Витебской области больше всего участников соберут олимпиады по иностранным языкам и математике

13 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Участниками третьего (областного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в Витебской области 13-17 января станут более 1 тыс. учащихся, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по образованию облисполкома Елена Богданович.

Знания по 18 учебным предметам продемонстрируют ребята из районов области и Витебска. В большинстве дисциплин учащимся нужно будет выполнить теоретический и практический этапы.

Площадки для интеллектуальных состязаний предоставили учебные заведения Витебска, Полоцка (по белорусскому языку и литературе) и Орши (по математике и русскому языку и литературе). Практические туры по биологии, географии и информатике организуют на базе Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова, химии - в Витебском государственном медуниверситете.

"Всего в областном этапе республиканской олимпиады примут участие более 1 тыс. человек. Наибольшее количество участников заявлено по иностранным языкам (164) и математике (112)", - уточнила Елена Богданович.

На весенних каникулах северный регион примет участников заключительного этапа республиканской олимпиады по информатике в Витебске и математике в Орше.-0-